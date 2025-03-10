У КМДА прокоментували вимкнення опалення в Києві: ще буде холодно

Наприкінці цього та на початку наступного тижня спостерігатиметься похолодання та можливий температурний мінус у Києві, але щойно погода стабілізується, це дасть змогу відключити опалення.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

Так, відключення опалення в житловому секторі залежить від температурних показників. Наприклад, минулий опалювальний сезон завершили 28 березня.

"Теплопостачальні підприємства міста постійно моніторять температуру зовнішнього повітря та перспективний прогноз. Щойно погода стабілізується, це дасть нам можливість відключити опалення", - зазначив він.

За словами Пантелєєва, Київ має одну з найбільших систем теплопостачання в Європі, що робить його досить інертним з погляду ввімкнення або вимкнення тепла. Ці процеси, як правило, займають орієнтовно до тижня.

Крім того, Пантелеєв зазначив, що відсутність опалення спричинить збільшення споживання електроенергії та її можливого дефіциту через обсяги пошкоджень української енергосистеми.

Нагадаємо:

12 березня в Херсоні завершується опалювальний сезон для містян, які отримують тепло від централізованого опалення, а також для об'єктів соціально-культурної сфери. Це зумовлено температурними нормами.