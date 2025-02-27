28 лютого діятимуть обмеження електроенергії для бізнесу: у який час

В Україні 28 лютого застосовуватимуться графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє "Укренерго".

Час застосування обмежень:

• 05:00 – 10:00

• 16:00 – 22:00

Відключення побутових споживачів не прогнозується.

В "Укренерго" нагадали, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Нагадаємо:

26 лютого на Одещині та Дніпропетровщині обленерго вимушено застосовували відключення світла через мережеві обмеження внаслідок обстрілів РФ.