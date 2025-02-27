28 лютого діятимуть обмеження електроенергії для бізнесу: у який час
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В Україні 28 лютого застосовуватимуться графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Про це повідомляє "Укренерго".
Час застосування обмежень:
• 05:00 – 10:00
• 16:00 – 22:00
Відключення побутових споживачів не прогнозується.
В "Укренерго" нагадали, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.
Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.
Нагадаємо:
26 лютого на Одещині та Дніпропетровщині обленерго вимушено застосовували відключення світла через мережеві обмеження внаслідок обстрілів РФ.