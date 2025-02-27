28 февраля будут действовать ограничения электроэнергии для бизнеса: в какое время

В Украине 28 февраля будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Время применения ограничений:

-05:00 - 10:00

-16:00 - 22:00

Отключение бытовых потребителей не прогнозируется.

В "Укрэнерго" напомнили, что причиной временного введения ограничений является повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак.

Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Напомним:

26 февраля в Одесской и Днепропетровской областях облэнерго вынужденно применяли отключение света из-за сетевых ограничений в результате обстрелов РФ.