28 февраля будут действовать ограничения электроэнергии для бизнеса: в какое время
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В Украине 28 февраля будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
Время применения ограничений:
-05:00 - 10:00
-16:00 - 22:00
Отключение бытовых потребителей не прогнозируется.
В "Укрэнерго" напомнили, что причиной временного введения ограничений является повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак.
Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
Напомним:
26 февраля в Одесской и Днепропетровской областях облэнерго вынужденно применяли отключение света из-за сетевых ограничений в результате обстрелов РФ.