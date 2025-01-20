Китай активно скуповує нафту з Європи на тлі посилення санкцій проти РФ

Китайські нафтопереробні компанії збільшили закупівлі сирої нафти з Північного моря та Середземномор’я, оскільки азійські переробники розширюють поставки через нещодавні санкції США, спрямовані проти російської нафти.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними трейдерів, які працюють на ринку, китайські покупці придбали близько 3 мільйонів барелів каспійської нафти марки CPC Blend, яка зазвичай продається в Середземномор’ї, після п’ятимісячної перерви.

Трейдери також ведуть переговори про відправку трьох супертанкерів, які завантажать загалом 6 мільйонів барелів північноморської нафти марки Forties наприкінці цього місяця та на початку березня для доставки до Азії.

Ці незвичайні закупівлі підкреслюють терміновість для китайських переробників, які шукають альтернативні сорти після того, як США запровадили найжорсткіші санкції проти російської нафти. Індія та Китай, два найбільших покупці російської нафти, змушені шукати постачання в інших регіонах, переважно на Близькому Сході.

Однак через різке зростання цін на нафту з Близького Сходу покупці змушені звертати увагу на більш віддалені джерела.

Хоча деякі сорти, як-от CPC Blend, стають дорожчими для місцевих покупців, вони все одно дешевші за нафту з Близького Сходу на умовах доставки, зазначають трейдери.

Індійські нафтопереробні заводи також активно закуповують додаткові обсяги нафти з Атлантичного басейну та Близького Сходу. З початку року компанія Indian Oil Corp. придбала в рамках спотових тендерів 10 мільйонів барелів, включаючи сорти з Абу-Дабі, Західної Африки та США.

Ще дві індійські нафтопереробні компанії на початку місяця також закупили близькосхідну нафту на спотовому ринку.

Нагадаємо:

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадив санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз", а також провайдерів страхування суден "Ингосстрах" та "Альфастрахование".

За даними газети Financial Times, заходи включають додавання до чорного списку 183 суден "тіньового флоту", залучених до експорту енергоресурсів з Росії.

Індія має намір відмовитися від нафтових танкерів, на які США наклали санкції через їхню роль у перевезенні вантажів для Росії, що є ще одним прикладом впливу заходів Вашингтона на світовий нафтовий ринок.

Три танкери з понад 2 мільйонами барелів російської нафти плавають у водах біля східного Китаю і не можуть відвантажитися після того, як у п’ятницю 10 січня США ввели нові санкції проти найбільших нафтових компаній РФ.

Щонайменше 65 нафтових танкерів стали на якір у різних місцях, зокрема біля узбережжя Китаю та Росії, після оголошення Сполученими Штатами нового пакету санкцій 10 січня.

Експорт російської нафти морем може скоротитися в найближчі тижні після того, як США запровадили заходи проти двох найбільших експортерів РФ та близько 160 танкерів тіньового флоту.