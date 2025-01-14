Експорт нафти РФ морем може скоротитися у найближчі тижні на тлі санкцій США

Експорт російської нафти морем може скоротитися в найближчі тижні після того, як США запровадили заходи проти двох найбільших експортерів РФ та близько 160 танкерів тіньового флоту.

Про це пише агентство Bloomberg.

У найближчі місяці трейдери уважно стежитимуть за перевезеннями, враховуючи, що ці дві компанії - "Газпром Нафта" та "Сургутнафтогаз" забезпечували майже 30% морського експорту Росії, а підсанкційні трейдери та танкери транспортували мільйони барелів нафти.

Заходи США підірвали очікування наявності значного глобального профіциту постачання цього року та спричинили зростання ф'ючерсів на нафту.

Наслідки цих останніх заходів будуть особливо відчутними для тих потоків нафти, які спрямовані на Тихоокеанський регіон.

Приблизно три чверті вантажів марки ESPO, відправлених з початку жовтня, перевозилися суднами, які тепер опинилися під санкціями.

Крім того, весь флот спеціалізованих танкерів-шатлів, що використовуються для нафтових і газових проєктів "Сахалін-1" і "Сахалін-2", також було внесено до санкційного списку.

Нагадаємо:

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадив санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз", а також провайдерів страхування суден "Ингосстрах" та "Альфастрахование".

За даними газети Financial Times, заходи включають додавання до чорного списку 183 суден "тіньового флоту", залучених до експорту енергоресурсів з Росії.

Індія має намір відмовитися від нафтових танкерів, на які США наклали санкції через їхню роль у перевезенні вантажів для Росії, що є ще одним прикладом впливу заходів Вашингтона на світовий нафтовий ринок.

Три танкери з понад 2 мільйонами барелів російської нафти плавають у водах біля східного Китаю і не можуть відвантажитися після того, як у п’ятницю 10 січня США ввели нові санкції проти найбільших нафтових компаній РФ.

Щонайменше 65 нафтових танкерів стали на якір у різних місцях, зокрема біля узбережжя Китаю та Росії, після оголошення Сполученими Штатами нового пакету санкцій 10 січня.