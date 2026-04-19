Від Ормузу почали розвертатися газові танкери після сигналу з Ірану

Кілька танкерів зі скрапленим природним газом змінили курс на підході до Ормузької протоки після того, як Іран попередив капітанів суден, що цей критично важливий морський шлях знову закритий для судноплавства.

Про це повідомляє Bloomberg.

П'ять танкерів зі скрапленим природним газом, які завантажилися в Катарі, а потім більш ніж на місяць застрягли в Перській затоці, зупинили свій рух у бік західного виходу з протоки. Частина суден розвернулася назад у бік катарських вод, тоді як інші майже зупинилися.

Відтоді, як наприкінці лютого почався наступ США та Ізраїлю проти Ірану, жодне завантажене судно зі скрапленим природним газом не вийшло з Перської затоки.

Фактичне закриття цього водного шляху перекрило близько п'ятої частини світових поставок скрапленого природного газу, підштовхнувши ціни вгору та спричинивши дефіцит на ринках країн Азії, що розвиваються.

Останній крок Ірану стався після кількох годин хаосу й невизначеності навколо ширшого руху суден через протоку. За словами власників суден, Ісламська Республіка передала морським екіпажам повідомлення, що водний шлях закрито, а одне судно повідомило про обстріл.

У п'ятницю міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявляв, що Ормузька протока "повністю відкрита" для комерційного судноплавства

