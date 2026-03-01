Танкерні компанії зупиняють рейси через Ормуз після заяв Ірану про закриття

Кілька власників танкерів, великих нафтових компаній і трейдингових домів призупинили перевезення сирої нафти, пального та скрапленого природного газу через Ормузьку протоку після того, як Тегеран заявив, що закрив навігацію.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Наші судна стоятимуть на місці кілька днів", — сказав один із топкерівників великого трейдингового підрозділу. Супутникові знімки сервісів відстеження танкерів показали, що судна скупчуються біля великих портів, зокрема Фуджейри в Об'єднаних Арабських Еміратах, і не рухаються через Ормузьку протоку.

За словами посадовця військово-морської місії ЄС Aspides, кілька суден у районі отримали VHF-повідомлення від іранських Революційних гвардійців із попередженням, що "жодному судну не дозволено проходити Ормузьку протоку", повідомило Reuters.

Військово-морські сили Великої Британії заявили, що розпорядження Ірану не є юридично обов'язковими, і порадили суднам проходити з обережністю.

Рух суден через Ормузьку протоку не зупинився повністю, але перебої швидко наростають, повідомила брокерська компанія Poten & Partners у записці для клієнтів.

Танкерна асоціація INTERTANKO заявила, що ВМС США попередили про ризики навігації в районі — у всій затоці, Оманській затоці, північній частині Аравійського моря та Ормузькій протоці — і повідомили, що не можуть гарантувати безпеку судноплавства.

Міністерство судноплавства Греції в суботу порадило суднам уникати Перської затоки, Оманської затоки та Ормузької протоки, йдеться в рекомендації, з якою ознайомилося Reuters.

Через Ормузьку протоку проходить близько 20% світових обсягів нафти, зокрема з Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Іраку, Кувейту та Ірану, а також великі обсяги скрапленого природного газу з Катару.

За словами Лори Пейдж із консалтингової компанії Kpler, 14 газовозів демонструють ознаки уповільнення, розвороту або зупинки в Ормузькій протоці або поблизу неї. Вона додала, що ця кількість, імовірно, зростатиме, створюючи ризики для експорту катарського скрапленого газу.

Німецька контейнерна судноплавна група Hapag-Lloyd заявила, що призупиняє будь-який прохід суден через Ормузьку протоку до подальшого повідомлення. За її словами, сервіси з заходом у порти затоки можуть зазнати затримок, зміни маршрутів або коригування розкладу.

Данська Maersk в оновленні на своєму сайті повідомила, що координує з партнерами з безпеки всі операції в Червоному морі та Аденській затоці, але приймання вантажів на Близькому Сході залишається відкритим.

Французька судноплавна група CMA CGM заявила, що після атаки США та Ізраїлю на Іран порадила своїм суднам, які перебувають у затоці або прямують туди, перейти в укриття.

Нагадаємо:

Військово-морські сили США оголосили про "морську зону попередження" у районі Перської затоки, попередивши, що не можуть гарантувати безпеку торгових суден.

Декілька великих нафтових компанії вже призупинили поставки сирої нафти та палива через Ормузьку протоку, у подальшому ціна нафти Brent може піднятися з 73 доларів до близько 80 доларів за барель.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали військову кампанію в Ірані. Трамп зазначив, що Іран працював над відновленням своєї ядерної програми після червневих бомбардувань США його ядерних об'єктів.

27 лютого ціни на нафту зросли, але залишалися на шляху до тижневого зниження після того, як США та Іран продовжили ядерні переговори, що послабило побоювання можливих бойових дій, які могли б зірвати постачання.

У неділю ОПЕК+ може розглянути можливість збільшення видобутку нафти – більше, ніж вже планувалося.

Іран блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти — Ормузьку протоку.