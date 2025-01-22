Імпорт електроенергії у 2024 році став рекордним за останні 10 років

В Україні імпорт електроенергії у 2024 році став найбільшим з 2014 року, досягнувши показника майже в 4,5 млн МВт*год, а експорт знизився до історично мінімального рівня за цей час - майже до 350 тис. МВт*год.

Про це пише Енергореформа з посиланням на український аналітичний центр у сфері енергетики та клімату DiXi Group.

На думку аналітиків центру DiXi Group, основною причиною аномальних показників стали російські удари по українській енергетичній інфраструктурі.

Вони зазначають, що з 22 березня до 25 грудня 2024 року РФ здійснила 13 масованих ракетно-дронових атак, випустивши 846 ракет різних типів і 866 БПЛА.

З них 230 ракет (27%) і 25 БПЛА (3%) не було збито силами ППО або нейтралізовано радіолокаційними системами, імовірно, влучивши в цілі.

Пікові значення імпорту зафіксовано в червні та липні, коли до обстрілів додалися аномальна спека і вихід у традиційні планові ремонти частини енергоблоків для їх підготовки до осінньо-зимового періоду.

Експорт електроенергії у 2024 році склав 348,5 тис. МВт*год, що на 5% менше порівняно з 2023 роком і на 90% менше ніж у довоєнному 2021 році.

Протягом року експорт здійснювався за всіма доступними напрямками. Найбільше електроенергії експортували до Польщі (25,4%).

Протягом 140 днів, з 12 травня до 29 вересня, експорт електроенергії з України було повністю зупинено. У цілому експорт здійснювався протягом 151 дня (41% року), тоді як протягом 215 днів (59%) був нульовий.

Нагадаємо:

В Україні рівень оплати за електроенергію за "зеленим" тарифом у 2024 році склав 79,6%.