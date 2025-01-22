В Україні з виробниками "зеленої” електроенергії розрахувалися на 80%

В Україні рівень оплати за електроенергію за "зеленим" тарифом у 2024 році становив 79,6%.

Про це свідчать дані, опубліковані ДП "Гарантований покупець".

Рівень розрахунків на кінець 2024 року:

2024 — 79,6%

2023 — 95,3%

2022 — 62,2%

2021 — 99,7%

Борг НЕК "Укренерго" перед "Гарантованим покупцем" за послугу для ВДЕ (відновлювані джерела енергії) становив 22 млрд грн.

Нагадаємо:

Господарський суд міста Києва зобов'язав держпідприємство "Гарантований покупець" заплатити ТОВ "Солар Карпати" більше 15 млн грн боргу та інфляційних втрат.