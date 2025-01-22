Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

В Україні з виробниками "зеленої” електроенергії розрахувалися на 80%

Віктор Волокіта — 22 січня, 14:39
В Україні з виробниками зеленої” електроенергії розрахувалися на 80%

В Україні рівень оплати за електроенергію за "зеленим" тарифом у 2024 році становив 79,6%.

Про це свідчать дані, опубліковані ДП "Гарантований покупець".

Рівень розрахунків на кінець 2024 року:

  • 2024 — 79,6%
  • 2023 — 95,3%
  • 2022 — 62,2%
  • 2021 — 99,7%

Борг НЕК "Укренерго" перед "Гарантованим покупцем" за послугу для ВДЕ (відновлювані джерела енергії) становив 22 млрд грн.

Нагадаємо:

Господарський суд міста Києва зобов'язав держпідприємство "Гарантований покупець" заплатити ТОВ "Солар Карпати" більше 15 млн грн боргу та інфляційних втрат.

електроенергія

Останні новини