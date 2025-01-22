В Україні з виробниками "зеленої” електроенергії розрахувалися на 80%
В Україні рівень оплати за електроенергію за "зеленим" тарифом у 2024 році становив 79,6%.
Про це свідчать дані, опубліковані ДП "Гарантований покупець".
Рівень розрахунків на кінець 2024 року:
- 2024 — 79,6%
- 2023 — 95,3%
- 2022 — 62,2%
- 2021 — 99,7%
Борг НЕК "Укренерго" перед "Гарантованим покупцем" за послугу для ВДЕ (відновлювані джерела енергії) становив 22 млрд грн.
Нагадаємо:
Господарський суд міста Києва зобов'язав держпідприємство "Гарантований покупець" заплатити ТОВ "Солар Карпати" більше 15 млн грн боргу та інфляційних втрат.