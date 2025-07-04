"Нафтогаз" отримав нового комерційного директора: що про нього відомо

Комерційним директором Групи "Нафтогаз" призначено Сергія Федоренка.

Про це повідомляє пресслужба Групи.

Раніше він обіймав аналогічну посаду в ПАТ "Укрнафта", де відповідав за купівлю та продаж нафтопродуктів, логістику постачання, трейдинг газу та електроенергії, управління та розвиток мережі АЗС, а також B2B-продажі пального корпоративним клієнтам.

Зазначається, що у нафтогазовій галузі Федоренко має понад 10 років досвіду. До "Укрнафти" він працював директором з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" (2015–2023), де також був членом правління. Паралельно очолював компанію "Нафтогаз Oil Trading" у 2019–2022 рр.

Попередній комерційний директор Групи Нафтогаз Дмитро Абрамович переходить на посаду радника голови правління НАК "Нафтогаз України".

Новий голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький раніше також працював в ПАТ "Укрнафта".

Нагадаємо:

У червні "Нафтогаз України" оголосив про кадрові зміни у правлінні.

Наглядова рада "Нафтогазу" призначила до правління компанії Оксану Волинець і Олену Артазей.

Волинець очолила напрям правових та регуляторних питань, а Артазей – HR-напрям.

Окремо також призначено директорку з операційної ефективності у сфері закупівель — Надію Бігун.