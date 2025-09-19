В європейському підрозділі ДТЕК DRI призначили нового гендиректора

З 3 вересня 2025 року Мурат Чинар став призначили Генеральним директором DRI, європейського підрозділу відновлюваної енергетики Групи ДТЕК.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Я радий оголосити про призначення Мурата Чинара на посаду нового генерального директора DRI та висловлюю найкращі побажання у зв’язку з його вступом на цю важливу посаду. Мурат відіграватиме ключову роль у зміцненні DRI та посиленні її позицій як активного учасника енергетичного переходу Європи", – заявив голова наглядової ради DRI Максим Тімченко.

Йдеться, що Мурат Чинар змінив на цій посаді Івана Гелюха, під керівництвом якого було оновлено бізнес-стратегію та організаційну структуру компанії, посилено управлінську команду та вдосконалено бізнес-модель із чітким акцентом на сталому зростанні, прибутковості та операційній ефективності.

Як зазначається, ці зміни закріпили позицію DRI гравця у сфері відновлюваної енергетики в Європі, особливо на ключових ринках у Хорватії, Італії, Польщі та Румунії.

Маючи понад 25 років досвіду керівництва у телекомунікаційному та технологічному секторах, Мурат Чинар обіймав керівні посади більш ніж на 10 міжнародних ринках, зокрема у Швеції, Туреччині, Україні та Катарі, інформує компанія.

