ДТЕК та інші: назвали найбільших українських експортерів електроенергії за пів року

До топ-5 експортерів електроенергії за перше півріччя 2025 року увійшли ДТЕК Західенерго, Укргідроенерго, Енергоатом, Д.Трейдінг та Енергетична компанія України.

Про це повідомляє галузеве видання ExРro.

Сумарно за перше півріччя 2025 року було експортовано 688 тис. МВт-год електроенергії, що у 2,8 раза більше за показники аналогічного періоду 2024 року.

Частка державних компаній (Енергоатом, Укргідроенерго, Енергетична компанія України та Нафтогаз України) у структурі експорту становила 40%.

Загалом, експорт здійснювали 37 компаній.

Нагадаємо:

Протягом 7–11 липня імпорт електроенергії в Україну зріс удвічі порівняно з попереднім – до 44 тис. МВт·год. Водночас обсяги експорту скоротилися до 32,2 тис. МВт·год.