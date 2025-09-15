"Нафтогаз" провів зміни в правлінні

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" на засіданні 5 вересня звільнила з посади члена правління Романа Чумака.

Про це повідомляється на сайті компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

Новим членом правління на період з 17 вересня по 17 грудня 2025 року обрано Тараса Пасажка.

Чумак був членом правління "Нафтогазу" з вересня 2021 року. З грудня 2024 по квітень 2025 року він був тимчасово виконуючим обов’язки голови правління "Нафтогазу", до призначення нинішнього очільника Сергія Корецького. Чумак тривалий час був фінансовим директором Групи Нафтогаз.

Пасажко з червня 2025 року розпочав роботу в "Нафтогазі" на позиції директора зі стратегії та розвитку бізнесу, де відповідав за трансформацію операційної моделі корпоративного центру, перегляд інвестиційного портфелю, впровадження стратегічних ініціатив розвитку та оцінку фінансово-економічного стану бізнесу.

З 2018 по 2024 рік він відповідав за інвестиційний розвиток, стратегічне планування та фінансову аналітику Fozzy Group, потім очолював напрям стратегії та організаційного розвитку у Vitagro Group.

Нагадаємо:

Правління НАК "Нафтогаз України" з травня 2025 року очолює Сергій Корецький, до нього також входять Оксана Волинець (директор з правових та регуляторних питань групи), Сергій Федоренко (комерційний директор) та Олена Артазей (директор з людського капіталу).