Котін пішов з посади в.о. голови правління "Енергоатома"

Наглядова рада АТ "НАЕК "Енергоатом" задовольнила заяву в.о. голови правління компанії Петра Котіна про припинення повноважень.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Йдеться, що генеральний директор Рівненської АЕС Павло Ковтонюк призначений виконувати обов’язки голови правління "Енергоатома".

Крім того, запропоновано створити три нові ключові посади: головного операційного директора (COO), віцепрезидента з питань управління та етики, а також віцепрезидента з фінансів та стратегії.

Наглядова рада також повідомляє, що незабаром розпочне конкурсний відбір на посаду постійного голови правління, а також на всі інші поточні посади в правлінні.

"У зв'язку з цим конкурсом та необхідністю збереження загалом п'яти посад у правлінні, наглядова рада вирішила розпочати процес створення нових ролей у правлінні, щоб відповідати актуальним потребам Компанії, впроваджувати найкращі практики та підвищити прозорість", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

У грудні 2023 року журналісти проєкту "Схеми" від "Радіо Свободи" з’ясували, що 70-річна теща президента державного підприємства "НАЕК Енергоатом" Петра Котіна придбала нерухомість та землю під Києвом під час повномасштабної війни, офіційно не маючи на те власних доходів.

Також повідомлялось, що після розслідування "Схем" Нацагентство з питань запобігання корупції розпочало процедуру моніторингу способу життя Котіна.

Станом на травень 2024 року Котін, попри обіцянку, так і не вказав у декларації за 2023 рік проживання у будинку в елітному селищі під Києвом, який влітку 2023 року разом із землею придбала його теща за майже 7 млн грн - там оселився сам посадовець з родиною.