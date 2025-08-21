Котин ушел с должности и.о. председателя правления "Энергоатома"

Наблюдательный совет АО "НАЭК "Энергоатом" удовлетворил заявление и.о. председателя правления компании Петра Котина о прекращении полномочий.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Говорится, что генеральный директор Ровенской АЭС Павел Ковтонюк назначен исполнять обязанности председателя правления "Энергоатома".

Кроме того, предложено создать три новые ключевые должности: главного операционного директора (COO), вице-президента по вопросам управления и этики, а также вице-президента по финансам и стратегии.

Наблюдательный совет также сообщает, что вскоре начнет конкурсный отбор на должность постоянного председателя правления, а также на все другие текущие должности в правлении.

"В связи с этим конкурсом и необходимостью сохранения в целом пяти должностей в правлении, наблюдательный совет решил начать процесс создания новых ролей в правлении, чтобы соответствовать актуальным потребностям Компании, внедрять лучшие практики и повысить прозрачность", - говорится в сообщении.

Напомним:

В декабре 2023 года журналисты проекта "Схемы" от "Радио Свободы" выяснили, что 70-летняя теща президента государственного предприятия "НАЭК Энергоатом" Петра Котина приобрела недвижимость и землю под Киевом во время полномасштабной войны, официально не имея на то собственных доходов.

Также сообщалось, что после расследования "Схем" Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции начало процедуру мониторинга образа жизни Котина.

По состоянию на май 2024 года Котин, несмотря на обещание, так и не указал в декларации за 2023 год проживания в доме в элитном поселке под Киевом, который летом 2023 года вместе с землей приобрела его теща за почти 7 млн грн - там поселился сам чиновник с семьей.