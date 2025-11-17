В Україні назвали компанії, які найбільше імпортують електроенергію у 2025 році

До топ-5 імпортерів електроенергії за 9 місяців 2025 року входять: "Д.Трейдінг", "Енергетична компанія України", "ЕРУ Трейдінг", "Сіпіджі Енерджі" та "Укргазтрейдинг".

Про це пише галузеве видання ExPro.

Загалом за цей період імпорт здійснювали 55 компаній.

Зокрема, серед них — "Епіцентр Дженерейшн", "Нафтогаз", а також дочірні структури великих європейських трейдерів — Axpo, MET і Euromin Energy (Vitol).

Нагадаємо:

В Україні імпорт електроенергії у жовтні 2025 року зріс у 2,5 раза – до 360 тис. МВт-год.

Найбільшу частку займає і надалі Угорщина, 51%. На другому місці – Польща, з часткою 22%.