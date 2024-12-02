Відключення світла можуть бути всю зиму: експерт спрогнозував обсяг обмежень

В Україні відключення світла триватимуть всю зиму, але їх тривалість залежатиме від погодних умов і швидкості відновлення.

Таку думку висловив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в коментарі Oboz.ua.

Так, експерт каже, що стабілізація енергосистеми потребує до 4 тижнів за відсутності нових атак.

Очікується, що за сприятливих умов протягом найближчих днів ситуація покращиться, і вже до середини тижня відключення можуть зменшитися до двох черг.

У разі успішного відновлення енергомереж зимою можливі короткотривалі відключення, що триватимуть 2-4 години на добу. Проте за ускладнення погодних умов або нових атак цей час може зрости до 12-16 годин на добу.

Водночас Харченко підкреслює, що ризик масштабного блекауту залишається низьким.

"Я не бачу підстав думати, що можлива реально каскадна аварія національна", – зазначив він.

Нагадаємо:

У понеділок 2 грудня енергетики з 07:00 до 22:00 застосовуватимуть до двох черг відключень електроенергії.