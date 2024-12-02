Отключения света могут быть всю зиму: эксперт спрогнозировал объем ограничений
В Украине отключения света будут длиться всю зиму, но их продолжительность будет зависеть от погодных условий и скорости восстановления.
Такое мнение высказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в комментарии Oboz.ua.
Так, эксперт говорит, что стабилизация энергосистемы потребует до 4 недель при отсутствии новых атак.
Ожидается, что при благоприятных условиях в течение ближайших дней ситуация улучшится, и уже к середине недели отключения могут уменьшиться до двух очередей.
В случае успешного восстановления энергосетей зимой возможны кратковременные отключения, которые будут длиться 2-4 часа в сутки. Однако при осложнении погодных условий или новых атак это время может вырасти до 12-16 часов в сутки.
В то же время Харченко подчеркивает, что риск масштабного блэкаута остается низким.
"Я не вижу оснований думать, что возможна реально каскадная авария национальная", — отметил он.
Напомним:
В понедельник 2 декабря энергетики с 07:00 до 22:00 будут применять до двух очередей отключений электроэнергии.