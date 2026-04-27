Goldman негативно переглянув прогноз нафти на тлі війни в Ормузі

Goldman Sachs підвищив прогноз цін на нафту, оскільки перебої у видобутку енергоносіїв у Перській затоці затягуються на тлі війни на Близькому Сході.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Тепер аналітики сировинного ринку інвестбанку очікують, що нафта Brent, міжнародний еталон, у останні три місяці цього року торгуватиметься близько 90 доларів за барель замість раніше прогнозованих 80 доларів.

У записці, опублікованій пізно ввечері в неділю у США, аналітики спрогнозували, що експорт нафти з Близького Сходу нормалізується лише до кінця червня, а не до середини травня, як очікувалося раніше. Також, за їхньою оцінкою, криза скоротила нафтові запаси у квітні на величину до 12 мільйонів барелів на добу.

Тепер Goldman очікує, що американська нафта у четвертому кварталі торгуватиметься близько 83 доларів за барель замість попереднього прогнозу у 75 доларів. У понеділок Brent зросла більш ніж на 1 відсоток і перевищила 106 доларів за барель.

Ціни зросли більш ніж на 20 відсотків із 17 квітня після того, як мирні переговори між США та Іраном зайшли в глухий кут, а Вашингтон запровадив власну морську блокаду Ормузької протоки. На початку березня Brent торгувалася майже по 120 доларів за барель.

"Ціни залишаються нижчими за пікові рівні кінця березня, імовірно, тому, що очікування відкриття Ормузької протоки зменшили премію за ризик і призвели до скорочення запасів", — написали аналітики.

Більш віддалені ф'ючерси на Brent показують, що ринок досі очікує зниження цін на нафту: грудневі контракти торгуються близько 84,80 долара за барель.

Goldman також зазначив, що довгострокові "шрами" для видобувних потужностей у Перській затоці становитимуть близько 500 тисяч барелів на добу, переважно через втрати в Іраку.

Ціни на нафту зросли більш ніж на 1% після того, як мирні переговори між США та Іраном зайшли в глухий кут, а перевезення через Ормузьку протоку залишалися обмеженими, що зберігало напругу на світовому ринку постачання нафти.