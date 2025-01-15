"Енергоатом" замовив терміновий вогнезахист фарбою Pyro-Safe у 4 рази дорожче від цін у Європі

АТ "НАЕК "Енергоатом" 25 грудня 2024 року за результатами тендеру замовило ТОВ "Атоменергоресурс" вогнезахисних матеріалів для приміщень АЕС на 63 млн грн. Строк поставки становив всього п’ять днів.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

До 30 грудня 2024 року мали поставити продукцію фірми "svt Products GmbH" (Німеччина):

20 221 кг фарби Pyro-Safe Flammotect-А по 2 778 грн, або 63,67 євро;

1 429 кг шпаклівки Pyro-Safe Flammotect-А по 3 463 грн, або 79,36 євро;

364 штуки мінераловатних плит MFP 1000х600х60 мм по 2 474 грн, або 56,70 євро;

364 штуки мінераловатних плит MFP 1200х600х60 мм по 2 474 грн, або 56,70 євро;

332 кг мінеральної вати по 300 грн, або 6,89 євро.

Під час тендеру анонім назвався європейською компанією, уповноваженим представником та регіональним дилером європейських виробників хімічної продукції. Він заявив, що очікувана вартість закупівлі завищена щонайменше у 3,5 раза.

На підтвердження своїх слів анонімна фірма дала посилання на польський інтернет-магазин "Firetech", на який свого часу посилались і "Наші гроші". Зараз він продає фарбу Pyro-Safe Flammotect-А по 12,01 євро, а шпаклівку – по 12,80 євро за кілограм без ПДВ і доставки.

Як пише видання, з урахуванням 20% українського податку ціни склали би відповідно 14,41 євро і 15,36 євро за кілограм без доставки. Це в чотири і п’ять разів дорожче від договірних цін із доставкою.

Але замовник відповів, що визначив очікувану вартість закупівлі шляхом аналізу своїх попередніх закупівель такого товару і комерційних пропозицій потенційних постачальників з цінами і умовами поставки. І не став зменшувати ціну.

Компанія "Атоменергоресурс" отримала замовлення без конкуренції, оскільки на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Столичним "Атоменергоресурсом" володіє Олег Рудченко, а керує Віталій Бурда. У 2022 році фірма виграла торги філії "ВП "Рівненська АЕС" АТ "НАЕК "Енергоатом" щодо поставки матеріалів Pyro-Safe, після чого вже в 2023 році стала отримувати великі підряди атомників щодо вогнезахисних робіт.

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Посли G7 закликали прем'єр-міністра України якнайшвидше забезпечити роботу наглядової ради НАЕК "Енергоатом".