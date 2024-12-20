"Енергоатом" презентував будівництво нового офісу
Петро Котін
Енергоатом
Державна НАЕК "Енергоатом" планує за два роки збудувати новий офіс біля Києва, у якому працюватиме близько 750 фахівців.
Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома" з посиланням на в. о. голови компанії Петра Котіна, який презентував план будівництва
В компанії назвали новий офіс "Центром прийняття рішень", він включатиме:
- адміністрацію виробництва: спільний проєктний офіс з Holtec щодо будівництва заводу з виробництва компонентів малих модульних реакторів (ММР) та Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП);
- резервний кризовий центр Компанії;
- захисні споруди;
- дата-центр.
«Сьогодні ми перебуваємо на майданчику, де буде розміщено Центр прийняття рішень. Цей офіс допоможе координувати наші проєкти і вже за два роки ми плануємо його запустити. А саме виробництво планується збудувати та ввести в експлуатацію за підтримки Holtec у 2029 році», – заявив Петро Котін.
Нагадаємо:
Верховна Рада зняла з розгляду законопроєкт про будівництво енергоблоків Хмельницької АЕС.