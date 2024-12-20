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"Енергоатом" презентував будівництво нового офісу

Віктор Волокіта — 20 грудня, 16:51
Енергоатом презентував будівництво нового офісу
Петро Котін
Енергоатом

Державна НАЕК "Енергоатом" планує за два роки збудувати новий офіс біля Києва, у якому працюватиме близько 750 фахівців.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома" з посиланням на в. о. голови компанії Петра Котіна, який презентував план будівництва

В компанії назвали новий офіс "Центром прийняття рішень", він включатиме:

  • адміністрацію виробництва: спільний проєктний офіс з Holtec щодо будівництва заводу з виробництва компонентів малих модульних реакторів (ММР) та Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП);
  • резервний кризовий центр Компанії;
  • захисні споруди;
  • дата-центр.

«Сьогодні ми перебуваємо на майданчику, де буде розміщено Центр прийняття рішень. Цей офіс допоможе координувати наші проєкти і вже за два роки ми плануємо його запустити. А саме виробництво планується збудувати та ввести в експлуатацію за підтримки Holtec у 2029 році», – заявив Петро Котін.

Нагадаємо:

Верховна Рада зняла з розгляду законопроєкт про будівництво енергоблоків Хмельницької АЕС.

Енергоатом

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