"Енергоатом" повідомив про п'ятигодинну кібератаку на сайт компанії

23 грудня протягом п'яти годин на офіційний вебсайт державної НАЕК "Енергоатом" здійснювалася кібератака, ініційована злочинцями з території країни-агресорки.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що хакери намагалися порушити функціонування сайту НАЕК, здійснивши одночасно близько 80 млн запитів.

"Втім фахівцями Енергоатома було виконано всі необхідні дії щодо локалізації атак та захисту сайту. Кібератака не призвела до порушень і вебсайт продовжує працювати в звичному режимі", - запевнили в "Енергоатомі".

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Нагадаємо:

Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри за останній час. Унаслідок атаки, яку здійснили російські хакери, тимчасово призупинено роботу ключових систем Міністерства юстиції. Хакери заявили, що знищили всі дані, до яких вони отримали доступ, включно з резервними копіями на серверах у Польщі. Держреєстри відновлюватимуть два тижні.