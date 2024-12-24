"Энергоатом" сообщил о пятичасовой кибератаке на сайт компании

23 декабря в течение пяти часов на официальный веб-сайт государственной НАЭК "Энергоатом" осуществлялась кибератака, инициированная преступниками с территории страны-агрессора.

Об этом сообщила прессслужба компании.

Отмечается, что хакеры пытались нарушить функционирование сайта НАЭК, осуществив одновременно около 80 млн запросов.

"Впрочем специалистами Энергоатома были выполнены все необходимые действия по локализации атак и защиты сайта. Кибератака не привела к нарушениям и вебсайт продолжает работать в обычном режиме", - заверили в "Энергоатоме".

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Напомним:

Украина потерпела самую масштабную кибератаку на государственные реестры за последнее время. В результате атаки, которую совершили российские хакеры, временно приостановлена работа ключевых систем Министерства юстиции. Хакеры заявили, что уничтожили все данные, к которым они получили доступ, включая резервные копии на серверах в Польше. Госреестры будут восстанавливать две недели.