Енергетики не очікують відключення світла в Україні 28 березня

Віктор Волокіта — 27 березня, 17:44
Енергетики не очікують відключення світла в Україні 28 березня
Енергетики не очікують відключення світла в Україні 28 березня
Getty Images

У суботу, 28 березня, застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозується.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Енергетики радять використовувати потужні електроприлади у період з 11:00 до 15:00, оскільки в ці години спостерігається найвища продуктивність роботи сонячних електростанцій.

Нагадаємо:

27 березня застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозувалися.

Енергетики не очікують відключення світла в Україні 28 березня
У Міненерго повідомили, у скількох лікарнях встановили сонячні електростанції
В Одесі для 43 тисяч родин відновили електропостачання після ворожих обстрілів

