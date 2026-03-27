Енергетики не очікують відключення світла в Україні 28 березня
Енергетики не очікують відключення світла в Україні 28 березня
У суботу, 28 березня, застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозується.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
Енергетики радять використовувати потужні електроприлади у період з 11:00 до 15:00, оскільки в ці години спостерігається найвища продуктивність роботи сонячних електростанцій.
Нагадаємо:
27 березня застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозувалися.