Енергетики не очікують відключення світла в Україні 28 березня

У суботу, 28 березня, застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозується.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Енергетики радять використовувати потужні електроприлади у період з 11:00 до 15:00, оскільки в ці години спостерігається найвища продуктивність роботи сонячних електростанцій.

27 березня застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозувалися.