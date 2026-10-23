Понад пів мільйона українців залишилися без світла після атак РФ
Унаслідок російських атак на енергетику вночі та вранці 23 жовтня понад 500 тисяч українців залишилися без електропостачання.
Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.
Росіяни атакували енергетичні об'єкти у Житомирській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Хмельницькій та Рівненській областях. Енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація.
Окремо через обстріли та бойові дії нові знеструмлення зафіксували на Донеччині та Харківщині. На Одещині й Тернопільщині продовжують відновлювати обладнання та мережі після попередніх атак.
Ремонтні роботи ускладнюють тривалі повітряні тривоги та загроза повторних ударів, зазначили в Міненерго.
Нагадаємо:
23 жовтня ДТЕК повідомив, що після масованого російського обстрілу одна з його теплоелектростанцій припинила генерацію електроенергії. Обладнання станції суттєво пошкоджене.