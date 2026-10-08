Міненерго закликало не публікувати фото влучань в енергооб'єкти

Фото й відео пошкоджених енергооб'єктів можуть допомогти Росії скоригувати наступні атаки та створюють ризики для ремонтних бригад.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

За поясненням відомства, навіть окремий знімок чи короткий ролик може розкрити місце удару, характер пошкоджень та перебіг відновлення обладнання.

Міністерство закликало не знімати й не публікувати місця влучань, пошкоджені об'єкти, переміщення ремонтних бригад і відновлювальні роботи. Поширення таких матеріалів може поставити під загрозу енергетиків.

За даними Міненерго, останніми тижнями Росія суттєво посилила атаки на енергетичну інфраструктуру, цілеспрямовано б'є по лініях електропередач і трансформаторах, порушуючи передачу електроенергії споживачам.

Відомство рекомендує отримувати інформацію про наслідки атак і стан енергосистеми з офіційних ресурсів, де її публікують без зайвої деталізації.

Нагадаємо:

Зранку 8 жовтня за командою НЕК "Укренерго", у Києві та деяких районах області запровадили екстрені відключення світла.

Згодом стало відомо, що енергосистемі не вистачає можливості передавати електроенергію через пошкоджені мережі – обсяги відключень світла зросли до трьох черг.