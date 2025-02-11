"ДТЭК" сообщил об атаке на объект газодобычи: он не работает
11 февраля во время утренней ракетной атаки произошло попадание в объект газодобычи "ДТЭК" на Полтавщине.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Объект не работает. Проводится оценка разрушений и повреждений", - сообщила компания.
Напомним:
В результате очередной массированной атаки на объекты энергетики повреждения также получили производственные мощности группы "Нафтогаз" в Полтавской области.
В частности, в Полтавской ОГА проинформировали, что девять населенных пунктов Миргородского района остались без газа из-за ракетного удара РФ. Попаданий в объекты гражданской инфраструктуры не зафиксировано.