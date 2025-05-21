Данія відправить перші компоненти для найбільшої в Україні вітроелектростанції

Компанія Vestas відправить перше обладнання для будівництва другої черги Тилігульської вітроелектростанції — найбільшої ВЕС в Україні та найбільшої приватної інвестиції в енергетику країни за всю її історію.

Про це повідомляє ДТЕК.

Зазначається, що перше обладнання виготовлено на заводі Vestas у місті Рінгкьобінг, Данія. Завдяки підтримці Експортно-інвестиційного фонду Данії ДТЕК залучив 370 млн євро кредитного фінансування.

За інформацією ДТЕК, загальний обсяг інвестицій у проєкт становить 450 млн євро.

В компанії повідомили, що активна фаза будівництва другої черги ВЕС розпочнеться восени 2025 року і триватиме до кінця 2026-го.

Як зазначили в ДТЕК, після завершення Тилігульський вітропарк зможе забезпечувати електроенергією близько 900 тисяч українських домогосподарств.

Нагадаємо:

У грудні 2023 року компанія ДТЕК планувала у 2025 році завершити будівництво Тилігульської вітрової електростанції, стане найбільшою ВЕС у Східній Європі, у Миколаївській області.

В травні 2024 року ДТЕК вела підготовчі роботи до другої черги будівництва Тилігульської вітрової електростанції.

В січні цьогоріч ДТЕК повідомила, що планує збільшити потужність Тилігульської вітроелектростанції зі 114 до 500 МВт: компанія залучила для цього 450 млн євро власних і кредитних коштів.