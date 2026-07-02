Нафта відреагувала на прогрес Ірану та США у переговорах щодо Ормузу

Ціни на нафту знизилися приблизно на 1% і падають третій день поспіль після того, як Катар заявив про прогрес Ірану та США на непрямих переговорах щодо Ормузької протоки.

Про це повідомля агентство Reuters.

Обговорення дали "позитивний прогрес" у питаннях, пов'язаних із меморандумом, який зупинив війну в червні, написав речник МЗС Катару в X.

Ф'ючерси на Brent втратили 77 центів, або 1,1%, і торгувалися по $70,80 за барель. Американська West Texas Intermediate подешевшала на 84 центи, або 1,2%, до $67,74 за барель.

Обидва бенчмарки також впали більш ніж на 1% на попередній сесії, досягнувши найнижчих рівнів за чотири місяці.

Оскільки протока залишається відкритою, а сира нафта виходить на ринок, зростають очікування надлишку пропозиції, а конкуренція за частку ринку тисне на ціни, йдеться в нотатці Haitong Futures.

Нагадаємо:

США та Іран провели в Досі непрямі технічні переговори щодо проходу суден через Ормузьку протоку та закріплення тривалого перемир'я після останнього загострення.