Нафта відреагувала на шторм у США та удари терористів

Нафта подорожчала 7 жовтня через загрозу перебоїв у видобутку та переробці у США внаслідок шторму, а також атаки єменських хуситів на Саудівську Аравію.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на Brent зросли на 1,05 долара, або 1,04%, до 101,63 долара за барель. Американська WTI подорожчала на 80 центів, або 0,89%, до 90,24 долара.

За прогнозом американських синоптиків від 6 жовтня, шторм у Мексиканській затоці протягом двох днів може перетворитися на ураган і вдарити по нафтогазових об'єктах. Морські райони на його шляху забезпечують 15% видобутку нафти у США.

Під загрозою також опинилися шість нафтопереробних заводів. Загалом на штати біля Мексиканської затоки припадає близько половини потужностей нафтопереробки країни.

Додатковим чинником стало скорочення американських запасів нафти. За даними Американського інституту нафти, на які посилаються джерела Reuters, за тиждень до 2 жовтня вони зменшилися на 2,09 млн барелів.

Водночас зростання постачання з Близького Сходу стримує подорожчання. Проте ризики нових перебоїв зберігаються через атаки хуситів на Саудівську Аравію та удари по суднах у регіоні.

Нагадаємо:

Наприкінці вересня експорт нафти з Близького Сходу перевищував довоєнний рівень у чотири із семи днів. За попередніми даними Kpler, добові обсяги в ці дні становили 19,5–22,5 млн барелів проти середніх 18 млн до війни.