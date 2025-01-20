Ціни на нафту знизилися в очікуванні можливих послаблень Трампом санкцій проти РФ

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 16 центів (0,2%) до $80,63 за барель, після зниження на 0,62% у попередній сесії.

Більш активний контракт на нафту WTI (West Texas Intermediate) з постачанням у квітні впав на 6 центів до $77,33 за барель. Поточний місячний контракт, термін дії якого закінчується у вівторок, зріс на 15 центів (0,19%) до $78,03 за барель, після зниження на 1,02% у п’ятницю.

Очікується, що Трамп, якого сьогодні приведуть до присяги на другий термін, оголосить про низку політичних ініціатив у перші години після інавгурації, включно зі скасуванням мораторію на ліцензії на експорт скрапленого природного газу з США — частиною ширшої стратегії зміцнення економіки.

"На ринках цього тижня спостерігається значна невизначеність через інавгурацію президента Трампа та низку виконавчих наказів, які, за повідомленнями, він планує підписати", — зазначили аналітики ING у записці."У поєднанні з тим, що сьогодні у США святковий день, деякі учасники ринку можуть вирішити знизити ризики".

Обидва нафтові контракти минулого тижня зросли більш ніж на 1%, продовживши підйом четвертий тиждень поспіль, після того, як адміністрація Байдена запровадила санкції проти понад 100 танкерів і двох російських нафтових компаній. Це викликало ажіотажний попит з боку Китаю та Індії на термінові поставки нафти та пошук танкерів, які не потрапляють під санкції, для перевезення російської та іранської нафти.

Хоча нові санкції можуть вплинути на постачання близько 1 мільйона барелів на день з Росії, подальше зростання цін може бути короткочасним, залежно від дій Трампа, зазначили аналітики ANZ у записці для клієнтів.

Трамп пообіцяв швидко покласти край війні між Росією та Україною, що може включати послаблення деяких обмежень для досягнення угоди, додали вони.

Аналітик Тім Еванс заявив, що нові санкції, ймовірно, скоротять пропозицію, принаймні у короткостроковій перспективі.

Нагадаємо:

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадив санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз", а також провайдерів страхування суден "Ингосстрах" та "Альфастрахование".

За даними газети Financial Times, заходи включають додавання до чорного списку 183 суден "тіньового флоту", залучених до експорту енергоресурсів з Росії.

Індія має намір відмовитися від нафтових танкерів, на які США наклали санкції через їхню роль у перевезенні вантажів для Росії, що є ще одним прикладом впливу заходів Вашингтона на світовий нафтовий ринок.

Три танкери з понад 2 мільйонами барелів російської нафти плавають у водах біля східного Китаю і не можуть відвантажитися після того, як у п’ятницю 10 січня США ввели нові санкції проти найбільших нафтових компаній РФ.

Щонайменше 65 нафтових танкерів стали на якір у різних місцях, зокрема біля узбережжя Китаю та Росії, після оголошення Сполученими Штатами нового пакету санкцій 10 січня.

Експорт російської нафти морем може скоротитися в найближчі тижні після того, як США запровадили заходи проти двох найбільших експортерів РФ та близько 160 танкерів тіньового флоту.