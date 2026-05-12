США вдарили санкціями по поставках іранської нафти до Китаю напередодні візиту Трампа

США запровадили санкції проти іранських постачальників нафти до КНР

Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) у понеділок наклало санкції на 12 фізичних та юридичних осіб, що сприяли продажу іранської нафти до Китаю.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.

Санкції запровадили напередодні державного візиту президента США Дональда Трампа в Китай, який відбудеться 13-15 травня. Американська сторона збирається також обговорити, чому Китай продовжує купувати іранську нафту.

До списку потрапили компанії, які брали участь в операціях з іранською нафтою у 2025 році, зокрема гонконзькі Hong Kong Blue Ocean Limited, Hong Kong Sanmu, Jiandi HK та Max Honor International Trade Co.

Також туди потрапили дубайські компанії Ocean Allianz Shipping, Atic Energy, Blanca Goods Wholesaler, Universal Fortune Trading та оманська Zeus Logistics Group.

Внаслідок санкцій усі активи цих компаній на території США або під контролем американських громадян підлягають заморожуванню та обов'язковому звітуванню до OFAC.

Крім того, американці попередили китайські нафтопереробні заводи про можливі вторинні санкції, якщо ті продовжать купувати підсанкційну продукцію.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що країна продовжить відрізати іранський режим від доходів, які він спрямовує на розробку озброєнь, підтримку терористичних проксі та ядерних амбіцій.

Нагадаємо:

9 травня США запровадили санкції проти трьох китайських комерційних супутникових компаній за підтримку Ірану – лише за кілька днів до поїздки Трампа до Пекіна на саміт із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.