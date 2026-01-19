Ціни на нафту знизились через спадання напруженості в Ірані

Ціни на нафту в понеділок знизилися на 1%, скасувавши прибутки попередньої сесії, оскільки громадянські заворушення в Ірані вщухли, зменшивши ймовірність атаки США, яка могла б порушити постачання.

Про це повідомляє Reuters.

Нафта марки Brent торгувалася по 63,48 долара за барель о 09:12 за Гринвічем, знизившись на 65 центів, або 1%. Ціна нафти марки West Texas Intermediate з поставкою в лютому впала на 65 центів, або приблизно 1%, до 58,84 долара за барель.

Жорстке придушення Іраном протестів, спричинених економічними труднощами, в результаті якого, за словами офіційних осіб, загинуло 5000 осіб, вгамувало заворушення.

Президент США Дональд Трамп, здається, відступив від своїх попередніх погроз втрутитися, заявивши в соціальних мережах, що Іран скасував масові страти протестувальників, хоча країна не оголошувала про такі плани.

Це, здавалося, знизило ймовірність втручання США, яке могло б порушити постачання нафти від четвертого за величиною виробника серед країн Організації країн-експортерів нафти.

"Переважаюче почуття обережності пов'язане з впливом, який будь-яке розширення торговельної війни через суперечки між США та Європою щодо Гренландії матиме на світову торгівлю і, як наслідок, на попит на нафту", — сказав аналітик PVM Oil Associates Джон Еванс.

Однак ринок також звертав увагу на ризик пошкодження російської інфраструктури та постачання дистилятів в умовах прогнозів про похолодання в Північній Америці та Європі, що разом із занепокоєнням щодо Ірану викликало неспокій на ринку, додав він.

Казахстанська нафтова компанія Tengizchevroil, очолювана Chevron, заявила в понеділок, що тимчасово зупинила видобуток на нафтових родовищах Тенгіз і Корольов в якості запобіжного заходу після проблеми, що вплинула на системи розподілу електроенергії.

Нагадаємо:

