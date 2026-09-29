Нафта несподівано відреагувала на відновлення експорту нафти з Близького Сходу

Ціни на нафту зростають другу сесію поспіль через побоювання щодо перебоїв з постачанням на тлі війни США та Ізраїлю з Іраном, навіть попри відновлення експорту з країн Перської затоки.

Про це пише агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на $1,71, або 1,6%, до $106,99 за барель. Грудневий контракт зріс на $1,68 — до $99,51.

Американська нафта WTI коштувала $94 за барель, додавши $1,4, або 1,5%. Напередодні обидві марки також завершили торги зростанням майже на $1 за барель.

При цьому експорт нафти найбільших виробників Близького Сходу у вересні зріс до 12,8 млн барелів на добу — максимуму з лютого. Збільшити постачання вдалося передусім Саудівській Аравії та Об'єднаним Арабським Еміратам.

Однак значна частина додаткових обсягів перевозиться за допомогою обхідних схем, зокрема перевантаження нафти з судна на судно.

"Ці методи менш ефективні й дорожчі за нормальну роботу, тому ціни на нафту залишаються високими", – пояснив головний аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Нагадаємо:

Саудівська Аравія відновила відвантаження нафти з порту Янбу на Червоному морі після поновлення роботи трубопроводу "Схід-Захід", який дозволяє обійти Ормузьку протоку.