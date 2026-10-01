Нафта відреагувала на відновлення експорту з Перської затоки та зростання запасів у США

Ціни на нафту в четвер, 1 жовтня, знизилися більш ніж на 1% на тлі відновлення експорту з країн Перської затоки та несподіваного збільшення запасів у США.

Про це пише агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 1,1% — до 96,92 долара за барель, а на американську WTI — на 1,4%, до 89,18 долара.

Відновлення постачань із регіону, зокрема саудівського експорту через порт Янбу, послаблює побоювання щодо дефіциту нафти, пояснила засновниця дослідницької компанії SS WealthStreet Суґандга Сачдева.

Запаси сирої нафти у США за тиждень, що завершився 25 вересня, зросли на 922 тис. барелів — до 427,3 млн барелів, повідомило Управління енергетичної інформації США. Аналітики, опитані Reuters, натомість очікували скорочення на 264 тис. барелів.

Інвестори також оцінюють відновлені дипломатичні зусилля США та Ірану, спрямовані на завершення конфлікту на Близькому Сході.

Напередодні обидві марки подорожчали приблизно на долар за барель. Загалом у вересні Brent зросла в ціні приблизно на 14% — найбільше з липня, а WTI — на 5%.

Нагадаємо:

Три нафтові танкери під прапором Ліберії зазнали влучань невстановлених снарядів під час проходження Ормузької протоки у вівторок, 29 вересня.