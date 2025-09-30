Ціни на нафту знижуються на тлі очікування збільшення видобутку ОПЕК+

Ціни на нафту знизились у вівторок на тлі чергового очікуваного збільшення видобутку ОПЕК+ та відновлення експорту нафти з іракського Курдистану через Туреччину, що посилило очікування ринку щодо надлишку пропозиції.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent з поставкою в листопаді, термін дії яких закінчується у вівторок, впали на 84 центи, або 1,2%, до 67,13 долара за барель до 08:09 за Гринвічем.

Американська нафта West Texas Intermediate торгувалася по 62,68 долара за барель, що на 77 центів, або 1,2%, нижче.

Ці падіння продовжують зниження понеділка, коли і Brent, і WTI закрилися більш ніж на 3% нижче після найрізкішого щоденного падіння з 1 серпня.

Тиск з боку продавців посилився, оскільки джерела ОПЕК+ натякнули на чергове збільшення видобутку після того, як ціни знизилися в результаті відновлення експорту нафти з іракського Курдистану через Туреччину, зазначив аналітик PVM Тамас Варга.

На зустрічі, запланованій на неділю, Організація країн-експортерів нафти та її союзники, включаючи Росію, разом відомі як ОПЕК+, ймовірно, схвалять чергове збільшення видобутку нафти щонайменше на 137 000 барелів на день, повідомили три джерела, обізнані з перемовинами.

Тим часом, у суботу вперше за 2,5 роки нафта почала надходити трубопроводом з напівавтономного Курдистану на півночі Іраку до Туреччини після того, як проміжна угода дозволила вийти з глухого кута, повідомило міністерство нафти Іраку.

Нагадаємо:

Ціни на нафту в понеділок знизилися після того, як регіон Курдистан в Іраку відновив експорт нафти через Туреччину, а країни ОПЕК+ готуються в листопаді знову підняти обсяги видобутку.