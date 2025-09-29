Нафта відреагувала на збільшення експорту з Курдистану і плани видобутку ОПЕК

Ціни на нафту в понеділок знизилися після того, як регіон Курдистан в Іраку відновив експорт нафти через Туреччину, а країни ОПЕК+ готуються в листопаді знову підняти обсяги видобутку.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Листопадові ф'ючерси на Brent подешевшали на 34 центи, або на 0,5 %, до 69,79 долара за барель. Американська WTI втратила 43 центи, або 0,7 %, до 65,29 долара, практично нівелювавши більшість п'ятничного зростання.

"Очікування подальшого зростання видобутку стримують зростання котирувань, але короткостроковий дефіцит утримує ринок у напрузі", - зазначив Майкл Маккарті, гендиректор інвестплатформи Moomoo Australia and New Zealand.

У суботу вперше за 2,5 року через нафтопровід з напівавтономного Курдистану до Туреччини знову потекла нафта. Іракське міністерство нафти повідомило, що це стало можливим завдяки тимчасовій угоді, яка розблокувала суперечку.

За словами міністра нафти Іраку, домовленість між федеральним урядом, урядом Курдистану та іноземними компаніями дасть змогу щодня прокачувати 180 000-190 000 барелів нафти в турецький порт Джейхан.

США наполягали на відновленні експорту, який з часом може зрости до 230 000 барелів на добу, саме тоді, коли ОПЕК+ нарощує видобуток, щоб збільшити свою частку ринку.

Країни ОПЕК+ на засіданні в неділю, за даними трьох джерел, імовірно схвалять нове підвищення видобутку щонайменше на 137 000 барелів на добу, адже високі ціни стимулюють їх активніше повертати ринкову частку.

Водночас ОПЕК+ наразі видобуває майже на 500 000 барелів на добу менше за цільові обсяги, що суперечить очікуванням надлишку нафти на ринку.