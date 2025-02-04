Цены на нефть отреагировали на начало действия пошлин США на Китай

Во вторник цены на американскую нефть снизились почти на 2% после того, как вступили в силу новые пошлины США на китайский импорт.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на $1,32, или 1,8%, до $71,84 за баррель. Фьючерсы Brent снизились на 87 центов, или 1,2%, до $75,09.

Американские 10% пошлины на китайские товары вступили в силу в полдень по азиатскому времени, что побудило Пекин к введению ответных пошлин: 15% на американский уголь и сжиженный природный газ (LNG) и 10% на нефть, начиная с 10 февраля.

"Контрпошлины Китая могут расцениваться как эскалация конфликта и снижают вероятность временного урегулирования, подобного соглашениям США с Мексикой и Канадой", - отметил аналитик рынка IG Йип Джун Жун в комментарии по электронной почте.

"Это усиливает угрозу дальнейших рисков для глобального роста, поскольку участники рынка закладывают в цену возможные новые торговые удары между США и Китаем", - добавил он.

По данным таможенной статистики Китая, импорт американской сырой нефти в 2024 году составляет лишь 1,7% от общего объема импорта страны.

"Потоки WTI в Китай будут нарушены, поскольку 10% пошлина сделает американскую нефть значительно дороже по сравнению с альтернативными вариантами, такими как казахстанская CPC или абудабийская Murban", - сказала старший аналитик Sparta Commodities Джун Го агентству Reuters.

"Однако в целом это не должно существенно повлиять на цену WTI, поскольку американская нефть может быть перенаправлена на другие рынки", - добавила она.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп подписал три указа о введении дополнительных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Это стало первым официальным решением в рамках торговой войны. Лидеры Канады и Мексики пообещали ответить аналогичными мерами.

Китай планирует обжаловать новые пошлины Трампа во Всемирной торговой организации (ВТО), а также ответить неопределенными контрмерами.