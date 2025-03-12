Ціни на нафту відреагували на найбільше ослаблення долара за 2025 рік

Ціни на нафту зросли завдяки ослабленню долара, проте побоювання щодо уповільнення економіки США та впливу мит на глобальне зростання обмежили прибутки.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф’ючерси на Brent піднялися на 51 цент (0,7%) до $70,07 за барель. Ф’ючерси на американську нафту WTI подорожчали на 52 центи (0,8%) до $66,77 за барель.

Попри погіршення економічних прогнозів, ціни на нафту зберігають позитивну динаміку, зазначив старший стратег з сировинних ринків ANZ Даніель Хайнс. "Це свідчить про те, що найближчим часом попит на нафту залишається високим".

Індекс долара у вівторок знизився на 0,5% до нового мінімуму 2025 року, що підтримало ціни на нафту, зробивши її дешевшою для власників інших валют.

"Ослаблення долара нівелює негативний вплив глобального економічного сповільнення, хоча цей ефект, ймовірно, буде короткочасним", — зазначила старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Американські фондові ринки, які також впливають на нафтовий ринок, у вівторок знову впали, посиливши найбільший розпродаж за останні місяці. Інвестори стурбовані підвищенням мит на імпорт та зниженням споживчих настроїв.

"Загальні настрої на ринку залишаються нестабільними, попри невелике зростання сьогодні", — зазначив стратег IG Йєп Джун Ронг.

"Поки що настрої на нафтовому ринку залишатимуться стриманими, адже ситуація з митами залишається невизначеною, а ризики для зростання економіки США зберігаються", — додав він.

Протекціоністська політика президента США Дональда Трампа спричинила нестабільність на глобальних ринках.