Цены на нефть отреагировали на самое большое ослабление доллара за 2025 год

Цены на нефть выросли благодаря ослаблению доллара, однако опасения относительно замедления экономики США и влияния пошлин на глобальный рост ограничили прибыли.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на Brent поднялись на 51 цент (0,7%) до $70,07 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI подорожали на 52 цента (0,8%) до $66,77 за баррель.

Несмотря на ухудшение экономических прогнозов, цены на нефть сохраняют положительную динамику, отметил старший стратег по сырьевым рынкам ANZ Даниэль Хайнс. "Это свидетельствует о том, что в ближайшее время спрос на нефть остается высоким".

Индекс доллара во вторник снизился на 0,5% до нового минимума 2025 года, что поддержало цены на нефть, сделав ее дешевле для держателей других валют.

"Ослабление доллара нивелирует негативное влияние глобального экономического замедления, хотя этот эффект, вероятно, будет кратковременным", - отметила старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

Американские фондовые рынки, которые также влияют на нефтяной рынок, во вторник снова упали, усилив крупнейшую распродажу за последние месяцы. Инвесторы обеспокоены повышением пошлин на импорт и снижением потребительских настроений.

"Общие настроения на рынке остаются нестабильными, несмотря на небольшой рост сегодня", - отметил стратег IG Йеп Джун Ронг.

"Пока настроения на нефтяном рынке будут оставаться сдержанными, ведь ситуация с пошлинами остается неопределенной, а риски для роста экономики США сохраняются", - добавил он.

Протекционистская политика президента США Дональда Трампа вызвала нестабильность на глобальных рынках.