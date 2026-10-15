Нафта несподівано відреагувала на атаку суден в Ормузькій протоці

Ціни на нафту 15 жовтня знизилися більш ніж на 1%: інвестори зважують ризики атак біля Ормузької протоки та можливе здешевлення перевезень завдяки послабленню американських санкцій проти суден.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 1,64 долара, або 1,6%, — до 104,42 долара за барель. Американська WTI втратила 98 центів, або 1%, — до 94,11 долара.

Напередодні WTI досягла тритижневого максимуму після атаки хуситів на штаб-квартиру Saudi Aramco та заяви Ірану про нову тактику ударів по суднах в Ормузькій протоці.

За повідомленнями морських посадовців у середу, за попередню добу поблизу протоки затонули контейнеровоз і суховантаж. Обидва судна зазнали влучань у двох окремих інцидентах.

Атаки в цьому районі почастішали протягом останніх десяти днів. Іран заявляє, що посилює удари у відповідь на американську блокаду його портів і жорсткіші санкції, запроваджені у вересні.

Водночас адміністрація Дональда Трампа розглядає послаблення обмежень проти суден "тіньового флоту", які перевозили нафту та нафтопродукти з Росії, Ірану й Венесуели. За словами американського посадовця, мета — знизити ставки фрахту, які через війну сягнули рекордних рівнів.

Нагадаємо:

Адміністрація президента США Дональда Трампа вивчає можливість скасувати санкції проти суден так званого "тіньового флоту", які перевозили нафту з Росії та Ірану, сподіваючись знизити рекордно високі світові ставки фрахту.