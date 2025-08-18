Ціни на газ у Європі впали до мінімуму 2025 року напередодні зустрічі Трампа із Зеленським

Європейські ціни на природний газ знизилися до нового мінімуму року на тлі очікувань переговорів президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Про це пише Bloomberg.

Ф’ючерси на газ продовжили падіння після різкого обвалу минулого тижня, коли ринок реагував на зустріч Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним.

У понеділок голландські ф’ючерси на місяць упали на 2,4%, але потім скоротили падіння і торгувалися на рівні €30,96 за мегават-годину. Зустріч Трампа із Зеленським розпочнеться після завершення європейських торгів, тому ринок зреагує лише у вівторок.

Потенційне завершення війни, навіть ціною значних поступок з боку України, може зняти частину глобальних обмежень на поставки енергії та відкрити шлях для повернення російських ресурсів на ринок.

Трамп планує зустрітися із Зеленським та низкою європейських лідерів — зокрема президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Франції Еммануелем Макроном та генсеком НАТО Марком Рютте. У центрі обговорень — умови можливої мирної угоди, яку Трамп обговорював із Путіним на Алясці, а також гарантії безпеки для України з боку США.

Попри це, аналітики сумніваються, що навіть за сприятливих домовленостей Європа суттєво збільшить закупівлі російського газу. ЄС пообіцяв повністю відмовитися від імпорту російських енергоносіїв до 2027 року, тоді як додаткові поставки LNG зі США та Катару вже очікуються наступного року.

На ринок впливають і внутрішні фактори. Норвегія повідомила про позапланову зупинку на заводі Hammerfest LNG, що може тимчасово вплинути на ціни у разі тривалого простою.