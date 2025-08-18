Цены на газ в Европе упали до минимума 2025 года накануне встречи Трампа с Зеленским

Европейские цены на природный газ снизились до нового минимума года на фоне ожиданий переговоров президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Об этом пишет Bloomberg.

Фьючерсы на газ продолжили падение после резкого обвала на прошлой неделе, когда рынок реагировал на встречу Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

В понедельник голландские фьючерсы на месяц упали на 2,4%, но затем сократили падение и торговались на уровне €30,96 за мегаватт-час. Встреча Трампа с Зеленским начнется после завершения европейских торгов, поэтому рынок среагирует только во вторник.

Потенциальное завершение войны, даже ценой значительных уступок со стороны Украины, может снять часть глобальных ограничений на поставки энергии и открыть путь для возвращения российских ресурсов на рынок.

Трамп планирует встретиться с Зеленским и рядом европейских лидеров - в частности президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте. В центре обсуждений - условия возможного мирного соглашения, которое Трамп обсуждал с Путиным на Аляске, а также гарантии безопасности для Украины со стороны США.

Несмотря на это, аналитики сомневаются, что даже при благоприятных договоренностях Европа существенно увеличит закупки российского газа. ЕС пообещал полностью отказаться от импорта российских энергоносителей до 2027 года, тогда как дополнительные поставки LNG из США и Катара уже ожидаются в следующем году.

На рынок влияют и внутренние факторы. Норвегия сообщила о внеплановой остановке на заводе Hammerfest LNG, что может временно повлиять на цены в случае длительного простоя.