В Україні запускають моніторинг приєднання до електромереж: запобігатиме порушенням

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), запроваджує систему моніторингу надання послуг з приєднання до електричних мереж.

Відповідну постанову регулятор ухвалив на засіданні 15 липні, передає "Інтерфакс-Україна".

"Старт впровадження системи визначено з 1 серпня 2025 року. Протягом перших 30 днів графік передбачає поетапний запуск системи моніторингу приєднань, а з 31-го дня - її повноцінне функціонування", - зазначили в комісії.

Нова система дає змогу в автоматичному режимі збирати, контролювати та узагальнювати інформацію про те, як оператори систем надають послуги з приєднання, а також своєчасно виявляти, реагувати та запобігати можливим порушенням.

До того ж вона система дає змогу контролювати дотримання строків та унеможливлює маніпуляції зі звітними даними.

"Система моніторингу приєднань - це трансформація підходів до контролю за наданням послуг: менше бюрократії, більше автоматизації та оперативності", - наголосили в НКРЕКП.

Нагадаємо:

Протягом 7–11 липня імпорт електроенергії в Україну зріс удвічі порівняно з попереднім – до 44 тис. МВт·год. Водночас обсяги експорту скоротилися до 32,2 тис. МВт·год.