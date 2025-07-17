В Украине запускают мониторинг присоединения к электросетям: предотвратит нарушения

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), вводит систему мониторинга предоставления услуг по присоединению к электрическим сетям.

Соответствующее постановление регулятор принял на заседании 15 июля, передает "Интерфакс-Украина".

"Старт внедрения системы определен с 1 августа 2025 года. В течение первых 30 дней график предусматривает поэтапный запуск системы мониторинга присоединений, а с 31-го дня - ее полноценное функционирование", - отметили в комиссии.

Новая система позволяет в автоматическом режиме собирать, контролировать и обобщать информацию о том, как операторы систем предоставляют услуги по присоединению, а также своевременно выявлять, реагировать и предотвращать возможные нарушения.

К тому же она система позволяет контролировать соблюдение сроков и делает невозможным манипуляции с отчетными данными.

"Система мониторинга присоединений - это трансформация подходов к контролю за предоставлением услуг: меньше бюрократии, больше автоматизации и оперативности", - отметили в НКРЭКУ.

Напомним:

В течение 7-11 июля импорт электроэнергии в Украину вырос вдвое по сравнению с предыдущим - до 44 тыс. МВт-ч. В то же время объемы экспорта сократились до 32,2 тыс. МВт-ч.