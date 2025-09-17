Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Зміна погоди: в Україні суттєво зросло споживання електроенергії

Віктор Волокіта — 17 вересня, 12:40
Зміна погоди: в Україні суттєво зросло споживання електроенергії
Getty Images

В Україні 17 вересня зросло споживання електроенергії: станом на 9:30 воно було на 4,5% вищим, ніж в той самий час у вівторок, 16 вересня.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Причина – хмарна погода з дощем у частині північних, центральних і південно-західних областей, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання енергоспоживання із загальної мережі.

В компанії також розповіли, що 16 вересня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,2% вищим, ніж максимум попереднього дня – у понеділок, 15 вересня.

Нагадаємо:

Напередодні, 16 вересня, споживання електроенергії знизилось. Вчора станом на 9:30 воно було на 2,8% нижчим, ніж в той самий час у понеділок, 15 вересня. Тоді причиною таких змін в "Укренерго" назвали спадання спеки на всій території України.

Укренерго електроенергія

електроенергія

Зміна погоди: в Україні суттєво зросло споживання електроенергії
В Україні знижується споживання електроенергії – причина
Чи зможе Україна пройти зиму без відключень світла: в "Укренерго" прокоментували

Останні новини