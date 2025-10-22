Уряд зберіг тариф на електроенергію для населення: цієї зими підвищувати не буде

Українці під час опалювального сезону й надалі платитимуть 4,32 грн за кВт⋅год.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Уряд продовжив дію ПСО на електроенергію (механізм покладання особливих обов'язків на учасників електроенергії для забезпечення ринку загальносуспільних інтересів, зокрема, для підтримки стабільності та доступності енергії для побутових споживачів - ред.) до 30 квітня 2026 року.

"Також зберігаємо пільгову ціну для споживачів з електроопаленням. Так, за обсяг споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць діятиме ціна — 2,64 грн за кВт⋅год., а за споживання понад встановленого ліміту ціна — 4,32 грн за кВт⋅год", - додала Свириденко.

Нагадаємо:

Тарифи на електроенергію для населення в Україні останній раз підіймали 1 червня 2024 року - до 4,32 грн/кВт-год, коли він зріс на 60%.