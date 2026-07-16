Удари РФ спричинили нові знеструмлення у шести областях
Унаслідок російських атак дронами та артилерійських обстрілів на ранок знеструмлено споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській і Харківській областях.
Про це повідомила пресслужба "Укренерго".
Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи та намагаються якнайшвидше повернути електропостачання.
"Укренерго" рекомендує перенести користування потужними електроприладами на період з 10:00 до 15:00, коли промислові сонячні електростанції працюють найефективніше.
У компанії попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, та закликали стежити за повідомленнями обленерго.
Нагадаємо:
У ніч на 16 липня російські війська атакували Україну 13 ракетами, п'ятьма баражуючими боєприпасами та 146 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 132 цілі.