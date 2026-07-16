Удари РФ спричинили нові знеструмлення у шести областях

В шести областях є нові знеструмлення

Унаслідок російських атак дронами та артилерійських обстрілів на ранок знеструмлено споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській і Харківській областях.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи та намагаються якнайшвидше повернути електропостачання.

"Укренерго" рекомендує перенести користування потужними електроприладами на період з 10:00 до 15:00, коли промислові сонячні електростанції працюють найефективніше.

У компанії попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, та закликали стежити за повідомленнями обленерго.

Нагадаємо:

У ніч на 16 липня російські війська атакували Україну 13 ракетами, п'ятьма баражуючими боєприпасами та 146 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 132 цілі.