У семи областях через атаки РФ частина споживачів залишилась без світла

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

У відомстві уточнили, що відновлювальні роботи тривають скрізь, де дозволяє безпекова ситуація: "Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців".

У Міненерго додали, що застосування обмежень сьогодні не прогнозується.

Нагадаємо:

У Сумській області через російські атаки виникло масштабне аварійне знеструмлення.