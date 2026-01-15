"Час міською владою втрачено": Зеленський прокоментував ситуацію з енергетикою в Києві

Президент Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор з представниками уряду та обласних і місцевих влад.

Про це він повідомив в Telegram.

"Особливо складна ситуація в Києві – час міською владою втрачено, і зараз на рівні уряду буде виправлятися те, що не було зроблено на рівні міста", – наголосив він.

Президент зазначив, що вже сформовано постійно діючий штаб для столиці, його робота куруватиметься на урядовому рівні. Він очікує від місцевої влади повної співпраці та взаємодії.

За його словами, сьогодні будуть рішення щодо комендантської години – потрібні достатні послаблення на час надзвичайно холодної погоди, щоб у людей та бізнесу були всі необхідні можливості.

Він повідомив, що Міністерство внутрішніх справ забезпечить перевірку та збільшення мережі пунктів підтримки та обігріву в містах.

"Щодо Києва – окрема робота. Станом на зараз київські пункти підтримки потребують посилення", – підкреслив глава держави.

"Уряд України повинен негайно, сьогодні протягом дня забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії як державними компаніями, так і приватною сферою. Очікую також негайного спрощення регуляцій для підключення в мережу додаткового обладнання", – наголосив Зеленський.

Крім цього, він подякував обласній та міській владі Харкова за дуже відповідальний підхід в організації роботи енергосфери у надзвичайних обставинах.

Президент повідомив, що взяли в роботу запити від Дніпровщини – Дніпро, Кривий Ріг, інші міста та громади регіону. Також він доручив уряду окремо опрацювати запити та ситуацію на Чернігівщині.

"Окремо обговорили ситуацію в Бориспільському та Броварському районах Київщини. Непроста ситуація на Сумщині – стараємося допомогти. На вечір сьогодні очікую доповідей щодо виконання тих речей, які визначені", – поінформував він.

Зеленський окремо проведе нараду з міністром оборони України та командувачем Повітряних сил ЗСУ щодо захисту енергетичних обʼєктів і додаткових запитів до партнерів на підтримку ППО.

Нагадаємо:

14 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що венергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. Також буде утворений штаб щодо координації ситуації в Києві, який діятиме постійно.

Крім того, він наголосив, що у столиці "зробили дуже мало", маючи на увазі підготовку до надзвичайної ситуації у енергосистемі.

Міський голова Києва Віталій Кличко у відповідь на звинувачення президента Володимира Зеленського заявив, що він, як мер, і всі міські служби роблять все, щоб утримати забезпечення життєдіяльності міста під час надзвичайної ситуації у енергосистемі.

Перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Київ набагато гірше підготувався до російських масованих ударів по енергооб'єктах, ніж Харків.

15 січня штаб з ліквідації наслідків російських обстрілів енергообʼєктів у Києві розглянув питання комендантської години та роботи Пунктів незламності.